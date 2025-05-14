Российское посольство в Нигерии назвало недостоверной информацию СМИ о принудительном труде нигерийцев на предприятиях особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посольство РФ опровергло сообщения о «рабском труде» в Татарстане

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Посольство РФ опровергло сообщения о «рабском труде» в Татарстане

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В сообщении подчеркивается, что ряд нигерийских изданий публикуют материалы о якобы насильственном вовлечении граждан Нигерии в работу на предприятиях в Татарстане — в частности, в особой экономической зоне «Алабуга». Посольство опровергло эти утверждения и заявило, что такие публикации не соответствуют действительности.

В диппредставительстве призвали авторов подобных публикаций «задуматься о правдивости распространяемой информации» и указывать достоверные источники.

Особая экономическая зона «Алабуга» была создана в 2006 г. Сегодня она считается одной из крупнейших в России по объему инвестиций и размещенным производствам.

Анар Зейналов