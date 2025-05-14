Заключенному курганской колонии добавили срок за пропаганду преступной идеологии

Курганский городской суд вынес приговор заключенному исправительной колонии, обвиняемому в организации азартных игр и пропаганде идеологии запрещенного движения «АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в России). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Суд и следствие установили, что осужденный, отбывающий наказание за тяжкое преступление и занимающий высокое положение в преступной иерархии, организовал проведение азартных игр в исправительном учреждении, а также задействовал других заключенных в финансировании запрещенной экстремистской организации.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и УФСИН России по Курганской области. Продолжается суд по уголовным делам в отношении других восьми участников преступной ячейки.