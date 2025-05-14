В Волжском двое парней на электросамокате сбили женщину, возбуждено дело

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда двух парней на электросамокате на женщину в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Руководителю волгоградского следственного управления Василию Семенову также предстоит доложить об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

По данным СМИ, 11 мая в Волжском двое молодых людей ехали на одном самокате и совершили наезд на женщину, которая шла по пешеходной дорожке. Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к проверке по ст. 238 УК РФ.

Павел Фролов