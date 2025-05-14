У челябинского производителя мяса аннулировали декларации на полуфабрикаты

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора прекратило действие двух деклараций о соответствии на полуфабрикаты челябинского производителя ООО «Мясное раздолье». Причиной стало непроведение лабораторных исследований продукции в срок, сообщает пресс-служба ведомства.

В апреле Россельхознадзор объявил компании предостережение, поскольку организация оформила декларации на рубленые и натуральные полуфабрикаты из индейки, но не провела обязательные исследования на гигиенические показатели. «Мясному раздолью» приостановили действие документов на эту продукцию до 12 мая, чтобы производитель доказал безопасность мяса. Однако компания не отправила его в срок на экспертизу, и декларации аннулировали. Организация по законодательству обязана снять продукцию с реализации, получателей-продавцов полуфабрикатов предупредили о нарушениях поставщика.

Виталина Ярховска