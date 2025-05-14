Глава Ставрополья ответил на 50 вопросов жителей в прямой линии

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 14 мая провел прямую линию в Центре управления регионом, где ответил примерно на 50 вопросов жителей. Информация об этом появилась в его официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

Основными темами обращений стали ремонт дорог, благоустройство территорий, функционирование общественного транспорта, качество коммунальных услуг и помощь участникам специальной военной операции.

«Все поступившие вопросы берем в работу, дал поручения краевым министрам и главам»,— сообщил господин Владимиров.

Глава региона отметил, что зафиксировал запрос на продолжение краевой программы «Герои Ставрополья». По словам губернатора, в настоящее время власти работают с участниками первого набора, а в будущем планируют проводить новые.

Губернатор также напомнил руководителям муниципалитетов о старте программы «Дорога к ветерану», которая предоставляет дополнительные возможности для улучшения улиц, где живут участники СВО. Он призвал начать подготовительные работы для старта ремонта.

В ходе прямой линии жители Ставрополя попросили привести в порядок подземные переходы, особенно в районе завода «Нептун». По словам главы Ставрополья, власти готовят специальную программу для решения этой проблемы. Аналогичный проект ранее был реализован в Кисловодске.

Тат Гаспарян