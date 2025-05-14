МВД: при переезде внутри региона новая регистрация не нужна

Россияне вправе не регистрироваться по новому адресу при переезде в населенный пункт, расположенный в том же регионе, где они зарегистрированы. Об этом заявили ТАСС в Главном управлении по вопросам миграции МВД.

Если гражданин с регистрацией по месту жительства в одном регионе уезжает в другой более чем на 90 дней, ему необходимо оформить временную регистрацию по месту пребывания. В МВД также добавили, что можно не прописываться в новой квартире, которую человек купил, но в которой не намерен проживать. Однако если гражданин там живет, то по закону обязан в ней зарегистрироваться.

МВД сообщало, что по состоянию на декабрь 2024 года с учета по месту жительства из-за фиктивной регистрации сняли более 27 тыс. человек. В годовом выражении показатель вырос более чем в два раза. Случаи фиктивной регистрации выявили в регионах, где величина прожиточного минимума выше, чем в среднем по стране, уточняло ведомство.