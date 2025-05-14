В Югре не разрешили эвтаназию бездомных животных

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) не планируют разрешать эвтаназию безнадзорных животных, сообщили ТАСС в региональной ветеринарной службе. Там отметили, что этот вопрос не стоит в повестке региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ветеринарная служба подчеркнула, что защита прав животных и соблюдение прав человека — взаимосвязанные задачи, но приоритет должны иметь права человека, как это предусмотрено Конституцией РФ. При этом любое законодательство, касающееся животных, должно учитывать и защищать права человека.

Напомним, в прошлом году дума ХМАО на плановом заседании рассмотрела закон об изменении правил обращения с бездомными животными. Как пояснил врио руководителя ветеринарной службы Югры Сергей Музафин, эвтаназия будет применяться лишь в «исключительных случаях»: неизлечимая болезнь, несовместимая с жизнью травма или признаки немотивированной агрессивности во время содержания животного в приюте. Заниматься определением таких случаев будут совместно с федерацией кинологов России.

Ирина Пичурина