В Сатке родственникам погибшего работника выплатили 3 млн рублей

Саткинская городская прокуратура добилась в суде выплаты компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего на производстве работника ООО «Завод брикетированных материалов» в размере 3 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ведомство установило, что смертельную травму слесарь-ремонтник получил в январе этого года. Расследование инцидента показало, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ и нарушения требований охраны труда должностными лицами предприятия. В действиях погибшего факта грубой осторожности не выявили. Компенсацию морального вреда получили супруга слесаря и его дети. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.

Виталина Ярховска