Житель столицы Камчатки пошел под суд за продвижение запрещенного АУЕ

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении активиста движения АУЕ (организация признана экстремистской в России и запрещена), сообщили «Ъ» в краевой прокуратуре. 24-летнему жителю Петропавловска-Камчатского инкриминируется организация и участие в деятельности экстремистской организации (ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК), а также финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК).

«По версии следствия, в период с ноября 2020 года по март 2024 года фигурант, будучи осужденным и отбывая наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН по Камчатскому краю, являлся приверженцем запрещенного в РФ движения АУЕ (организация признана экстремистской в России и запрещена), активно распространял криминальную идеологию, использовал незаконную символику. Впоследствии он возглавил ячейку и управлял ею. Он же осуществлял сбор, учет и распределение денежных средств на финансирование незаконной деятельности»,— рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Елизавета Денисюк.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский