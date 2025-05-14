В Приангарье вынесли приговор по делу о контрабанде леса на 580 млн рублей

Тайшетский горсуд Иркутской области вынес приговор в отношении жителя Иркутска по делу о контрабанде (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), хранению (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ) и легализации лесоматериалов, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Приангарья.

Как установило следствие, в 2016–2019 годах подсудимый, «действуя в составе организованной группы, от имени подконтрольных юридических лиц» незаконно заготавливал и сбывал древесину «путем совершения фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения». Лесоматериалы он поставлял через таможенную границу ЕАЭС. Всего было незаконно экспортировано более 112 тыс. куб. м лесоматериалов, стоимостью более 580 млн руб.

Иркутянин признан виновным в совершении инкриминированных ему преступлений. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу 200 тыс. руб. Поскольку осужденный — единственный родитель, к месту отбывания наказания он отправится по достижению его ребенку 14 лет. Расследование уголовных дел в отношении его соучастников продолжается, отметили в надзорном ведомстве.

Михаил Кичанов