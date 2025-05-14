Еще несколько памятников Зураба Церетели появятся в Москве

Еще несколько памятников, созданных скульптором-монументалистом Зурабом Церетели, появятся в Москве и Донецке. Об этом рассказал внук скульптора, исполняющий обязанности президента Российской академии художеств (РАХ), Василий Церетели в интервью «РИА Новости».

Василий Церетели сообщил, что в жилом комплексе «Петровский парк-2» будет установлена скульптура Екатерины II высотой 3,85 м. Памятник композитору Сергею Рахманинову появится рядом с Московской консерваторией, а Солнечные часы работы Зураба Церетели разместят неподалеку от бывшего завода «Слава» на Ленинградском проспекте. Также завершена скульптура одного из основателей российского кинопроизводства Александра Ханжонкова, версия которой будет установлена в Донецке.

Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в кругу семьи. Отпевание и церемония прощания прошли в храме Христа Спасителя в Москве. Гроб с телом доставили в Тбилиси, поместив в «Зал аргонавтов» Музея современного искусства. Похороны состоялись 26 апреля в Тбилиси, скульптор был захоронен в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.