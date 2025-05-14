NYT: умер автор сценария «Бонни и Клайда» режиссер Роберт Бентон

Американский режиссер, автор сценария фильма «Бонни и Клайд», Роберт Бентон умер в воскресенье, 11 мая, у себя дома на Манхэттене. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на помощницу и менеджера господина Бентона Марису Форзано. О смерти режиссера стало известно во вторник.

О причинах смерти Роберта Бентона не сообщается. Ему было 92 года. В NYT отметили, что режиссер работал над мемуарами.

Роберт Бентон известен благодаря работам над фильмами «Это птица, это самолет, это Супермен!» (1975), «Супермен» (1978), «Бонни и Клайд» (1967) и «Крамер против Крамера» (1979). Он семь раз номинировался на премию «Оскар» и получил три статуэтки: в 1980 году за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий для «Крамера против Крамера», а также «Золотой глобус» за этот фильм. В 1985 году Бентон удостоился «Оскара» за лучший сценарий и награды Берлинского кинофестиваля за режиссуру фильма «Место в сердце» (1984).