Кубань с начала года приняла более 3,5 млн туристов

В Краснодарском крае с начала 2025 года отдохнули более 3,5 млн туристов. Только за майские праздники регион посетили около 700 тыс. отдыхающих, сообщает пресс-служба Заксобрания Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Тема подготовки к предстоящему курортному сезону стала ключевой на совещании под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Особое внимание было уделено обеспечению мер безопасности. Глава региона подчеркнул, что Кубань — это курорт, где люди должны чувствовать себя защищенными, а их должен оставлять только яркие впечатления.

«Необходимо усилить патрулирование: улицы, парки, набережные будут под постоянным контролем, в том числе с участием казачьих дружин. Нужно работать на опережение, предотвращать риски, а не реагировать на последствия. Наша общая задача - сохранить статус самого безопасного и надежного курорта страны», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В продолжение обсуждения вопросов безопасности председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко предложил несколько инициатив, направленных на защиту жителей и гостей региона. В частности, он предложил расширить сеть камер видеонаблюдения, уделив особое внимание автозаправочным станциям, расположенным в черте городов и рядом с жилыми кварталами.

«Это объекты повышенной опасности, и они должны находиться под постоянным контролем краевой системы «Безопасный город», — подчеркнул спикер ЗСК.

Кроме того, Юрий Бурлачко предложил изучить практику Анапы, где введен запрет на передвижение по набережной на электросамокатах и велосипедах. По его словам, подобные меры доказали свою эффективность в обеспечении общественной безопасности.

«Использование таких средств в местах массового скопления людей нередко представляет угрозу их жизни. Такого допустить нельзя», — добавил он.

Леонид Ломакин