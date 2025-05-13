Уволенным в США специалистам по ЭКО предложили переехать в Нижегородскую область

Губернатор Глеб Никитин предложил американским специалистам по ЭКО переехать из США в Нижегородскую область. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам губернатора, на фоне отказа США от ученых и исследователей в области ЭКО, нижегородские власти готовы принять американских экспертов у себя и обеспечить им переезд.

В своей публикации Глеб Никитин говорит о посте Ксении Собчак, которая в свою очередь приводит данные из статьи The New York Times. В этой статье говорится о том, что в США расформирована команда специалистов Центров по контролю и профилактике заболеваний, которая собирала и анализировала данные из клиник ЭКО.

«Мы сможем применить опыт зарубежных ученых в условиях собственной демографической повестки в пользу интересов нашего региона, а им предоставить место работы и программы адаптации»,— сообщил господин Никитин. По его словам, нижегородские власти заинтересованы в увеличении штата профессионалов, которые помогут быстрее и эффективнее решать вопросы людей, желающих стать родителями.

Андрей Репин