Спецтехника не вписалась в инвестпроект

Нижегородский автозавод НАЗ (ранее — ГАЗ) оспаривает в суде возврат субсидии Минпромторгу РФ и штраф за срыв показателя инвестпроекта по выпуску биолаборатории и бескаркасного фургона. В 2019 году министерство направило предприятию 39,9 млн руб. Через три года согласованный для инвестпроекта план продаж спецтехники НАЗ выполнил лишь наполовину и вернул субсидию со штрафом 10,1 млн руб. в бюджет по требованию ведомства. Теперь НАЗ хочет вернуть эти средства и просит аннулировать требование Минпромторга как незаконное, ссылаясь на пандемию коронавируса, во время которой объем продаж сократился. Арбитраж Москвы уже отказал предприятию, сославшись на судебную практику по похожим спорам, и автозавод вышел в апелляцию.

Споры о возврате субсидий проиграло не одно российское предприятие

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Девятый арбитражный апелляционный суд рассматривает жалобу ООО «Автомобильный завод НАЗ» на требование Минпромторга РФ вернуть в федеральный бюджет субсидию и оплатить штраф за невыполнение показателя проекта по научно-исследовательским работам и созданию спецтехники: мобильной биолаборатории и изотермического фургона бескаркасного типа. Как следует из карточки дела, на эти цели в марте 2019 года министерство перечислило предприятию 39,9 млн руб. из федерального бюджета в рамках реализации комплексных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Соглашение о субсидировании обязывало предприятие к декабрю 2021 года продать спецтехнику на 2,4 млрд руб.

Однако план продаж был реализован лишь наполовину — до 1,2 млрд руб., следует из материалов арбитражного дела. Проверив соблюдение заводом условий, порядка и целей предоставления субсидий, Минпромторг РФ в июле 2023 года потребовал от НАЗа вернуть федеральные средства и выплатить 10,1 млн руб. штрафа за неисполненный объем реализации. Автозавод выплатил 50,1 млн руб., а затем обратился в арбитражный суд Москвы с иском о признании незаконным требования министерства и возврате излишне перечисленной федеральному ведомству суммы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Автомобильный завод НАЗ» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2024 году с уставным капиталом 34,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. До мая 2024 года компания называлась ООО «Автомобильный завод ГАЗ».

Невыполнение плана продаж знакомые с ситуацией собеседники «Ъ-Приволжье» связали с пандемией коронавируса. Они отметили, что завод выполнил условия соглашения, но со смещением сроков, вызванным ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.

«В законодательстве четко не прописана подобная коллизия: должны ли в таком случае применяться штрафные санкции. Поэтому решение данного вопроса перетекло в судебную плоскость, что является общепринятой практикой в подобных ситуациях», — подчеркнул источник.

Тем не менее аргументы юристов НАЗа об ограничениях пандемии и их последствиях суд первой инстанции не принял. В мотивировочной части решения отмечается, что субсидии носят стимулирующий характер для компенсации затрат предприятия, которое принимает на себя риски недостижения результата. Поскольку результат не соответствовал условиям соглашения, а государство не брало на себя риски, Минпромторг РФ был вправе выставить претензию. Действия министерства носили гражданско-правовой, а не административный характер, требования ведомства не содержали властных предписаний, не носили какого-либо имущественного претензионного характера и не влияли на права или обязанности завода, решил арбитражный суд Москвы.

Способ защиты истца он счел ненадлежащим, поскольку удовлетворение требований не ведет к восстановлению его нарушенных прав.

Более того, в своем решении суд сослался на уже сформировавшуюся арбитражную практику по подобным спорам. В частности, он упомянул споры Минпромторга РФ с московским ООО «Электрик - дуговое оборудование» о взыскании 23,9 млн руб., подмосковными АО «Пушкинский текстиль» (69 млн руб.), ООО «Спецвоенпром» (57,7 млн руб.) и АО «Коминвест-АКМТ» (209 млн руб.) — все они проиграли суды по субсидиям.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области аналогичное разбирательство министерство инициировало в отношении АО «Корпорация специального машиностроения» (ранее ЗАО «Дробмаш» группы «Русполимет» Виктора Клочая). В сентябре 2024 года арбитражный суд Москвы обязал предприятие, у которого показатель продаж оказался в восемь раз ниже плана, вернуть в федеральный бюджет субсидию в размере 71,8 млн руб. на создание самоходного щебеночного комплекса. Опрошенные «Ъ-Приволжье» эксперты тогда отмечали, что получение субсидии не влияет на объемы реализации, которые зависят от конъюнктуры рынка, и называли полное возложение ответственности других лиц на предприятие спорным вопросом.

Однако оспорить это решение заводу, как и другим ответчикам по аналогичным делам, не удалось.

Разбирательство НАЗ с Минпромторгом продолжится в апелляции в июне. Тем временем НАЗ подал к министерству еще один иск на 3,9 млн руб., суть претензий в картотеке не раскрывается.

Владимир Зубарев