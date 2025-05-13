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Суд изменил формулировку отставки бывшего курского министра транспорта

По иску прокуратуры суд утвердил новое основание увольнения Сергея Солдатенкова, оставившего должность министра транспорта Курской области в октябре 2023 года. Формулировка «по инициативе работника» утратила силу — теперь он считается уволенным «в связи с утратой доверия». Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Основанием для иска стало то, что прокуратура обнаружила конфликт интересов: Сергей Солдатенков заключал контракты на ремонт и строительство автомобильных дорог с организацией, в которой прежде работал.

В феврале с мнением прокуратуры согласился Ленинский райсуд Курска. Ответчик обжаловал вердикт, но апелляционная инстанция подтвердила решение — оно уже вступило в законную силу.

Нынешний врио губернатора региона Александр Хинштейн решил увольнять подчиненных с уголовным прошлым.

Подробности — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь

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