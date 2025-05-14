Замиренные инвесторы

В мае заметно снизились опасения международных инвесторов относительно торговых войн, что привело к позитивной оценке перспектив мировой экономики. Этому способствовали как состоявшиеся в апреле переносы введения импортных тарифов со стороны США, так и первые торговые сделки, заключенные в начале мая. Вместе с тем управляющие сохраняют осторожность, удерживая высокую долю наличности в портфелях. На российский рынок торговые войны оказывают ограниченное влияние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

Майский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), продемонстрировал улучшение ожиданий инвесторов относительно судьбы мировой экономики. В анкетировании приняли участие 208 управляющих, которые распоряжаются активами на $522 млрд. Число респондентов, допускающих замедление темпов роста мировой экономики в ближайшие 12 месяцев, на 59% превысило число тех, кто по-прежнему ожидает ускорения роста. Однако месяц назад пессимистов было на 82% больше, чем оптимистов. Причем количество управляющих, ожидающих рецессии в 2025 году, сократилось радикально — с 42% до 1%.

Улучшение настроений инвесторов связано с достижениями в переговорах США с торговыми партнерами. 9 апреля Дональд Трамп анонсировал 90-дневную паузу на повышение взаимных пошлин на страны, кроме Китая. В конце месяца министр финансов США Скотт Бессент заявил, что многие страны представили хорошие предложения по торговым переговорам. 8 мая Дональд Трамп объявил о первой торговой сделке с Великобританией. Вместе с тем сделка с Китаем, объявленная спустя несколько дней, пока еще не повлияла на настроения инвесторов, так как опрос проводился с 2 до 8 мая.

В результате по итогам майского опроса лишь 62% респондентов назвали риск торговой войны ключевым для мировой экономики на горизонте ближайшего года. Месяцем ранее такого мнения придерживались 80% управляющих. «Первые договоренности стали сигналом для рынка, что США, несмотря на жесткие заявления, все-таки ищут выход из тупика»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. Также позитивно повлияли менее пессимистичные по сравнению с опасениями комментарии компаний, отчитывавшихся за первый квартал 2025 года.

Тем не менее, как считают управляющие, структурное недоверие остается. Как итог доля наличных в портфелях остается высокой — 4,5% (против 4,8% в апреле). При этом на 2 процентных пункта (п. п.), до 26%, выросло превышение числа портфелей, в которых доля наличности была выше индикативного уровня, над теми, где уровень был ниже. В то же время доминирование числа портфелей, недогруженных акциями, сократилось за месяц лишь на 2 п. п., до 15%. С учетом дат проведения опроса достигнутые договоренности не в полной мере повлияли на ответы. Поэтому, как считает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, снижение уровня пессимизма управляющих продолжится и в следующих опросах.

Одновременно идет активная ротация акций из США в пользу европейского рынка. Об этом говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), согласно которым за последние две недели мировые инвесторы вложили в фонды европейских акций $7,6 млрд, тогда как из американских фондов было выведено $18 млрд. Как считает Алена Николаева, логика таких операций проста: «Европейский рынок по-прежнему дешевле американского, менее зависим от внутренней политики и лучше спозиционирован на фоне слабого доллара». В США ситуация сложнее в том числе из-за сохраняющейся неопределенности по торговой политике. «Степень влияния различных конфигураций политики на прибыль компаний и, соответственно, их справедливую стоимость очень высокая, на фоне чего многие инвесторы до появления большей ясности сохраняют выжидательную позицию к американским активам, что и сдерживает интерес к ним»,— отмечает Дмитрий Терпелов.

Договоренности США с торговыми партнерами позитивно отразились на российском рынке акций. «Ожидания по скорой рецессии в США на этом фоне откладываются — это позитив для цен на нефть, а следовательно, и некоторый позитив для российских сырьевых компаний»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. При этом устойчивому росту мешают сохраняющиеся риски обострения геополитической ситуации, отмечает он.

Виталий Гайдаев