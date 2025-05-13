В Черноземье 14 мая будет дождь, от +2°С до +16°С

В среду, 14 мая, во всех регионах Черноземья будет дождливая погода. Температура — от +2°С в темное время суток до +16°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается переменная облачность, температура составит +4°C. Днем будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, температура — +14°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, +4°C. Днем прогнозируется переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +15°C.

В Курске ночью будет малооблачно, +3°C. Днем — переменная облачность, небольшой дождь, +14°C.

В Липецке ночью — малооблачно, температура — +2°C. Днем ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +15°C.

В Орле — облачно с прояснениями. Ночью — +2°C. Днем — небольшой кратковременный дождь, +14°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно с прояснениями, +2°С. Днем — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +16°C.

Юрий Голубь