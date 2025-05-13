Потребители переключились на индейку

Стейки из индейки обогнали по популярности говяжьи. В 2024 году доля продаж такого порционного филе составила почти 60% в категории брендированных стейков среди всех видов мяса, подсчитали аналитики компании «Новые технологии», основываясь на данных потребительских чеков. По данным Национальной ассоциации производителей индейки, за последние десять лет производство мяса этой птицы в России выросло в четыре раза. Сегмент растет в основном за счет потребителей, которые отказываются от куриного мяса в пользу более диетического продукта, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также среди причин популярности продукта —доступность и большой выбор, уверен исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов: «Растет спрос на такое мясо по разным категориям: и по готовой продукции, в том числе кулинарии, и по полуфабрикатам. Мы еле-еле успеваем, пытаясь его удовлетворить. У нас небольшое количество предприятий, рынок достаточно узкий: порядка 25 компаний, которые индустриальным образом сейчас производят индейку. В 2024 году у нас производство прибавило чуть больше 3%. Ожидается, что в 2025-м мы прирастем еще на 6%, к 2030-му — на 35-40%. Экспортируем мы продукцию более чем в 25 стран, а основном в Китай, где занимаем почти 100% рынка. Также индейка поставляется в другие страны Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнам. В равной доле экспорт распределяется на страны Африки (где-то порядка 15-20%), Ближнего Востока и государства СНГ».

Сообщается, что больше всего индейки производят и потребляют в Центральном и Южном федеральных округах, а также в Поволжье и Сибири. На Дальнем Востоке пока есть только фермерские хозяйства. Емкость рынка еще очень велика, спрос на продукты значительно превышает предложение, заметил директор по аналитике исследовательской компании «Новые технологии» Леонид Ардалионов: «Если в целом говорить о мясной категории, то у нее очень низкие темпы роста. Это связано с отказом в том числе от куриной тушки и колбасных изделий и переходом в категорию "готовая еда", которая является абсолютным лидером на рынке по росту. По колбасным изделиям увеличивается спрос в сегменте "нарезка".

Такая ситуация связана с миграцией системы питания. То есть люди склонны отходить от советской системы питания, предполагающей завтрак, обед, полдник, ужин, чай с печеньем, к режиму завтрак-ужин, между которыми случается бесконечное количество перекусов. Никто не подписывал со своими производителями контракт, что всю жизнь станет есть только этот продукт. Когда у людей появились деньги, они начали чаще предпочитать разнообразное питание и стали больше стремиться покупать что-то из других категорий, попробовать новенькое. То есть, условно, средства пошли не на приобретение часов Rolex, а в огромной своей массе выплеснулись на рынок продуктов питания. Год к году она вырос на 6,5% в килограммах — это гигантская цифра».

В прошлом году был зафиксирован пик потребления мяса в России: по оценке Ассоциации компаний розничной торговли, 83 км в год на человека. При этом курятина и свинина показали падение спроса. Рост продемонстрировали говядина, плюс 7%, и индейка, плюс 2% год к году.

Юлия Савина