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Коммерсантъ FM
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Путин о странах, которые мешали России: не рой другому яму, сам в нее попадешь

Президент России Владимир Путин заявил, что многие пытавшиеся помешать РФ страны нанесли ущерб сами себе. Это утверждение он прокомментировал поговоркой.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы продемонстрировали хорошие темпы роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь»,— сказал глава государства на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

По словам Владимира Путина, в отличие от РФ европейские экономические показатели «свалились» в рецессию. Достойный рост экономики демонстрируют на фоне Европы лишь США, действующие прагматично, добавил президент.

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