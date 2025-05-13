Путин о странах, которые мешали России: не рой другому яму, сам в нее попадешь
Президент России Владимир Путин заявил, что многие пытавшиеся помешать РФ страны нанесли ущерб сами себе. Это утверждение он прокомментировал поговоркой.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы продемонстрировали хорошие темпы роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь»,— сказал глава государства на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
По словам Владимира Путина, в отличие от РФ европейские экономические показатели «свалились» в рецессию. Достойный рост экономики демонстрируют на фоне Европы лишь США, действующие прагматично, добавил президент.