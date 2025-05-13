Путин о странах, которые мешали России: не рой другому яму, сам в нее попадешь

Президент России Владимир Путин заявил, что многие пытавшиеся помешать РФ страны нанесли ущерб сами себе. Это утверждение он прокомментировал поговоркой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы продемонстрировали хорошие темпы роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь»,— сказал глава государства на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

По словам Владимира Путина, в отличие от РФ европейские экономические показатели «свалились» в рецессию. Достойный рост экономики демонстрируют на фоне Европы лишь США, действующие прагматично, добавил президент.