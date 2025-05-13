Партия прислушается к академикам

«Единая Россия» (ЕР) привлечет экспертов Российской академии образования (РАО) к разработке новой «Народной программы» — ключевого предвыборного документа партии. Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев на церемонии подписания тематического соглашения с РАО 13 мая. Образование, как подчеркнул господин Якушев,— одна из тем, за которую с партийцев «будут спрашивать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

РАО не первая профильная организация, с которой ЕР подписывает соглашение в преддверии очередного электорального цикла. На сегодняшний день партия договорилась о сотрудничестве с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления, Корпорацией МСП, а также Центром правовой помощи гражданам в цифровой среде Главного радиочастотного центра. Кооперация со специализированными структурами нацелена на поддержку тематических партийных проектов, о ревизии которых руководство ЕР объявило осенью 2024 года, а также на совместный мониторинг исполнения отраслевого законодательства.

Впрочем, тема образования для единороссов — «одна из самых серьезных», заявил Владимир Якушев, а победа в развернувшейся «битве за умы» — одна из ключевых задач.

Сотрудничество с РАО партия выстроит вокруг развития образования, патриотического воспитания и укрепления традиционных ценностей. Среди непосредственных задач — развитие информационной платформы «Мир возможностей», совершенствование российских поисковых систем и оформление «единого российского электронного пространства знаний» из научно-верифицированных источников.

Совместно с учеными партийцы намерены отследить реализацию стратегии развития образования до 2036 года, в частности, ее пунктов о повышении доступности и качества образования, снижении нагрузки на учеников и педагогов, совершенствовании оплаты труда последних, воспитании на основе традиционных ценностей и об усилении связи между системой образования и реальными потребностями рынка.

Президент РАО, бывший министр просвещения Ольга Васильева отметила, что решение соответствующих задач требует «большой научно-методической основы». В академии хорошо знакомы со стратегией (ученые, как и партийцы, работали над ее наполнением) и уверены, что мониторинг ее исполнения поспособствует сбору фактуры для анализа происходящего в отрасли.

По словам госпожи Васильевой, не последнюю роль академики уделяют дидактике:

«Мы должны встраивать нашу молодежь в изменяющийся мир, она должна принимать решения, в том числе нестандартные, мы должны нашу молодежь научить — а иногда и подтолкнуть — гордиться своей страной, уважать ее традицию, прошлое, настоящее и будущее».

«Уважение и гордость — это то, что может объединить нас в разных проектах»,— считает президент РАО.

В завершение протокольной части встречи Владимир Якушев пригласил экспертов РАО к наполнению профильного блока новой «Народной программы» ЕР. «Тема горячая и серьезная, она всегда волнует граждан,— снова напомнил он.— Это одна из самых серьезных тем, за которую с нас будут спрашивать». В новой программе, сообщил единоросс, необходимо указать на «переходящие» пункты из предыдущего документа, а также разъяснить, «что мы будем делать в 2026–2031 годах, в новом политическом цикле». «При написании подраздела об образовании рассчитываю на ваше экспертное мнение и живое участие»,— заключил секретарь генсовета ЕР.

Григорий Лейба