Путин: в Новороссию выгодно вкладываться с точки зрения туризма

Президент Владимир Путин заявил, что в Новороссию выгодно вкладываться с точки зрения сельского хозяйства и туризма. Об этом он рассказал в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Там и земли такие очень плодородные, широта сельского хозяйства, и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее. Много очень интересных составляющих, в том числе — это льготная ставка по ипотеке сохраняется. Там есть над чем работать. Действительно привлекательные условия»,— отметил президент.

По данным Русского географического общества (РГО) на сентябрь 2024-го, Приазовье может принимать более 15 млн туристов в год и обогнать по турпотоку курорты Крыма и Краснодарского края. Емкость пляжей на азовском побережье способна в десять или более раз превышать показатели на Черном море, уточнил председатель Крымского отделения РГО Геннадий Самохин.