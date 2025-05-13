YouTube насмотрелся концепт-трейлеров

YouTube объявил войну поддельным трейлерам. Каналам, которые имитируют промоматериалы к фильмам, отключают монетизацию. Речь о роликах, которые генерируют нейросети, авторы называют это концепт-трейлерами. Такие видео набирают миллионы просмотров. Например, поддельный анонс нового сезона «Игры в кальмара» лишь немного уступает по популярности оригинальному видео. А фейковый трейлер «Супермена» даже показывали на французском национальном телевидении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Это не новое явление, но таких роликов становится все больше, и подделки все более изощренные, отметил автор блога Wylsacom Валентин Петухов: «До массового освещения этого феномена в целом YouTube было все равно. Такие трейлеры действительно заполонили платформу. После того, как об этом написали на G1SMY, компания обратила внимание на то, что с тех пор, как появились нейросети, все это стало доступно с точки зрения производства. Многие на этом построили целые фирмы по созданию контента. Вполне возможно, найдутся другие пути, как это можно дальше монетизировать, может быть, не так агрессивно. Какие-то механизмы, скорее всего, будут обнаружены.

Но на платформе, конечно, это вызывало ужас, потому что найти оригинальный анонс зачастую было достаточно сложно. Пользователи смотрели "индийские" трейлеры и при этом ждали фильмы, производство которых и не начиналось.

При этом легально такой контент создавать вполне можно: он не нарушает правила площадки. Как правило, есть требования по использованию оригинального контента. Если это направить в нужное русло, то, конечно, все пойдет на пользу популяризации того или иного фильма, франшизы и так далее».

Против удаления поддельных тизеров выступали сами киностудии. По данным портала Deadline, они их монетизировали. Warner Bros., Paramount и Sony требовали у YouTube часть рекламных доходов от популярных фейковых видео, включая промо «Человека-Паука» и «Гладиатора 2». Крупнейшие компании предпочитают не вступать в юридическую борьбу, а получать прибыль, пишет Deadline. И в итоге они сами поощряют создателей такого контента, заметил главный редактор портала Zoom.Film Александр Голубчиков: «Для меня удивительно, что фейк-трейлеры были настолько популярны. Ходили слухи о том, что за ними якобы стоят корпорации, которые таким образом пытаются понять, насколько тот или иной проект, вернее, его сиквел, может быть интересен публике, и поэтому-то смотрели сквозь пальцы на появление таких видео. Кстати, владельцы каналов, на которых размещались эти фейки, неплохо зарабатывали на этом. Поговаривали и о яхтах, и о квартирах в ОАЭ, чего там только не было.

Но, во-первых, это подогревало интерес к существующей библиотеке. Во-вторых, как только выходил реальный трейлер к тому или иному фильму, то все это народное творчество тут же блокировалось: либо площадка, либо юристы корпораций находили способы. То есть это ни в коем случае не влияло бы на конечный продукт. Поэтому я не думаю, что здесь для студий существовал какой-то большой репутационный риск. Скорее, это было поддержкой интереса и к библиотеке, и к фильмам, и неким тестированием на публике интереса к тому или иному проекту.

Если говорить о том, чем вызван такой шаг со стороны YouTube, то, возможно, студии оказались против, либо наряду с какими-то другими возможными репутационными рисками платформа решила перестраховаться. Сейчас, когда идет разговор о переселении всего кинопроизводства обратно в Соединенные Штаты, стоит вопрос поддержки киноиндустрии и так далее, вероятно, площадка решила прикрутить немножко гайки тем, кто пытается, условно, заработать на интеллектуальной собственности».

Трейлеры до сих пор остаются главным источником информации о премьерах, говорится в опросе National Research Group. По его данным, каждый третий посетитель кинотеатра пришел на показ именно благодаря анонсу.

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Андрей Дубков