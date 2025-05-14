Вузы делят гранты с бигтехами

Четыре петербургских вуза получат от Минцифры субсидии на запуск флагманских программ бакалавриата углубленного IT-образования. Прием абитуриентов на них состоится уже в этом году. Всего в рамках проекта подготовки топ-специалистов в сфере IT (часть федпроекта «Кадры для цифровой трансформации») в стране в 2025 году по новым программам будут обучаться 2,4 тыс. студентов. При этом спрос на айтишников перестает приобретать массовый характер, а гонка зарплат в IT-сфере утихает. Ей на смену проходит более спокойный наем с серьезным отбором по компетенциям, говорят эксперты на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году планируется прием более 100 студентов на два направления бакалавриата: «Технологии программирования» и «Программная инженерия»

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В 2025 году планируется прием более 100 студентов на два направления бакалавриата: «Технологии программирования» и «Программная инженерия»

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По итогам конкурса, который Минцифры совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ запустило в марте этого года, было отобрано 26 из 50 вузов. Четыре из них петербургские: Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Политех) и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГУМТ).

Вузы-победители получат гранты, на которые при ежегодном софинансировании (не менее 30%) со стороны индустриальных партнеров будут готовить продвинутых IT-специалистов по совместно разработанным с бигтехами программам бакалавриата. Обучение будет включать обязательные практики, стажировки и работу над реальными кейсами.

Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе СПбГУ, общая сумма грантовой поддержки, которую вуз получит на четыре года, составляет 202,9 млн рублей. Ключевым индустриальным партнером университета в рамках проекта выступает компания YADRO (ООО «КНС Групп»). Партнер будет принимать активное участие в разработке практико-ориентированных компонентов программ, привлекать студентов к решению отраслевых задач, а также предоставит возможности для стажировок и взаимодействия с действующими IT-командами. В разработке кейсов также примут участие специалисты лаборатории прикладного искусственного интеллекта (лПИИ) СПб ФИЦ РАН.

В 2025 году планируется прием более 100 студентов на два направления бакалавриата: «Технологии программирования» и «Программная инженерия». Программы ориентированы на подготовку продвинутых разработчиков с глубокими инженерными компетенциями и практическими навыками работы над IT-проектами.

В пресс-службе СПбГУМТ рассказали, что по новой программе в вуз будет зачислено 125 абитуриентов, которые будут обучаться по направлениям «Прикладная математика», «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность». Субсидия на три года составит 60,7 млн рублей. Кейсы, над которыми студенты будут работать в процессе обучения, определяться совместно с компаниями-партнерами (ООО «Омега» и ООО «НКТФ “Си-Норд”») после заключения соглашений.

В университете ИТМО на программу «Разработка программного обеспечения/Software Engineering» предусмотрели 151 место. Сумма гранта, по словам представителей вуза, составила 160 млн рублей. После окончания обучения специалисты смогут работать над созданием уникальных программных комплексов: высоконагруженных систем, веб-приложений, мобильных решений и других продуктов с использованием и адаптацией современных технологий. При этом студенты уже на старших курсах смогут начать свою карьеру в ведущих технологичных компаниях страны, уточнили в пресс-службе университета. Партнерами ИТМО по программе IT-бакалавриата стали «Яндекс» и «Авито».

В Политехе на момент публикации вопросы «Ъ-СПб» оставили без ответа.

Руководитель направления стратегического развития высшего образования в «Яндекс Образовании» Кирилл Баранников отмечает, что в рамках инициативы, куда входят проект по подготовке не только топ разработчиков, но и топ экспертов в области ML, «Яндекс Образование» вместе с университетами-партнерами (ИТМО и СПбГУ) будет обучать в Петербурге около 500 студентов. Эксперты компании будут преподавать на программах, участвовать в содержании и разработке курсов.

В «Авито» рассказали, что на конкурс от Минцифры подавали совместно с вузами заявки на три программы, и ИТМО выиграл поддержку по двум из них. Вместе с университетом компания будет реализовывать запуск специализации по разработке для студентов третьих-четвертых курсов бакалавриата, старт которой намечен на сентябрь этого года, и запуск специализации по аналитике данных, которая откроется следующей зимой.

По словам руководителя направления по работе с молодежью «Авито» Татьяны Семиной, направления для поддержки программ были выбраны неслучайно, так как с 2025 года «Авито» реализует стратегию с фокусом на генеративный искусственный интеллект (GenAI). Инвестиции в проект до 2028 года могут составить около 12 млрд рублей, а часть из средств будет направлена именно на кадры.

Ситуация на рынке труда в первые четыре месяца 2025 года стала более стабильной. По данным hh.ru, петербургские работодатели с января по апрель искали на сайте компании более 23 тыс. различных IT-специалистов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на айтишников в городе немного сократился: меньше на 3% новых вакансий. Однако медианная предлагаемая зарплата выросла со 105 тыс. рублей в 2024 году до 108 тыс. за первые четыре месяца 2025 года.

Наиболее востребованными в IT-сфере города стали программисты — на них приходится 25%, или почти 6 тыс. вакансий от всего объема в отрасли. Также востребованы IT-художники (10%, или 2,4 тыс. вакансий) и руководители IT-проектов (10%, или 2,2 тыс. вакансий).

По словам руководителя пресс-службы hh.ru в Центре и на Северо-Западе Марии Бузуновой, сейчас у компаний на первый план выходят цифровизация и data-driven-подходы, что подтверждает рост вакансий для аналитиков данных, BI-аналитиков и дата-сайентистов, что связано с увеличением объемов данных и потребностью бизнеса в их обработке для принятия решений. Кроме того, местные компании активно внедряют аналитические системы (Big Data, AI, ML), что требует соответствующих специалистов.

Параллельно развитию IT-индустрии растет и риск киберугроз, отсюда виден рост на специалистов по информационной безопасности, которые востребованы, в том числе, из-за роста кибератак и ужесточения регуляторных требований, связанных с персональными данными и 152-ФЗ (в рамках российского законодательства).

«В 2025 году наем IT-специалистов как в целом по РФ, так и в Санкт-Петербурге приобретает не такой массовый характер, как годом ранее. Но при этом грамотные и опытные кадры стоят больше, чем годом ранее. Гонка зарплат в IT-сфере утихает, и ей на замену проходит более спокойный наем с серьезным отбором по компетенциям»,— говорит эксперт.

Владимир Колодчук