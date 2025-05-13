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Вандалы нанесли Ярославскому цирку ущерб в 100 тысяч рублей

В Ярославле двое подростков разрисовали фасад цирка, сумма причиненного ущерба составила 100 тыс. руб. Об этом сообщили в областном правительстве.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В период майских праздников в соцсетях появились кадры, на которых видно, как молодые люди, находясь на крыше цирка, наносят рисунки на фасады. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

«Наказание для каждого вандала неминуемо, а родителям ребят, нарушающих правопорядок и намеренно портящих внешний вид наших зданий и улиц, придется понести материальную ответственность»,— пояснила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Алла Чижова

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