Госдума приняла закон о локализации машин такси

Госдума приняла закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Документ принят в первом чтении в январе 2024 года, сегодня одобрены поправки к нему. Закон может вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для включения автомобиля в реестр такси теперь необходимо учесть одно из требований. Первое — машина произведена в рамках инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Второе — общее количество баллов локализации соответствует установленному правительством для госзакупок.

Требования не будут применять для машин такси, внесенных в региональные реестры до 1 марта 2026 года. В отношении автомобилей в реестрах Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа требования не будут действовать до 1 марта 2028 года, в субъектах Дальневосточного федерального округа — до 1 марта 2030-го. С начала 2033 года единственным условием включения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.

Документ нацелен на задействование автомобилей, произведенных на территории России, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, закон становится компромиссом для производителей и представителей автомобильной отрасли. «В этом законе впервые государство будет определять вертикаль локализации автомобилей во всех регионах РФ»,— рассказал председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.