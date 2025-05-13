В Сочи задержали приезжего, подозреваемого в убийстве соседа

В Сочи возбудили уголовное дело против 35-летнего приезжего, который подозревается в убийстве соседа молотком в арендованной комнате в Красной Поляне после ссоры. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 26 апреля 2025 года в арендованной комнате в поселке Красная Поляна. Конфликт между мужчиной и его соседом возник из-за оскорблений, в результате чего подозреваемый ударил оппонента молотком по голове, что привело к его смерти.

После совершения преступления подозреваемый попытался скрыть следы. Фигурант дела вывез тело в лес на тележке и прикрыл его ветками. Затем приезжий очистил место происшествия от крови, сжег одежду и спрятал орудие убийства.

По заявлению дочери погибшего о его пропаже правоохранительные органы начали поиски, в ходе которых нашли тело и задержали подозреваемого. На допросе уроженец Новопокровского района признал свою вину и рассказал о произошедшем.

Следователи уже осмотрели место преступления и проверили показания подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и следствие намерено ходатайствовать о его аресте. В рамках дела продолжаются следственные действия и назначены судебные экспертизы для сбора доказательств.

«Ъ-Сочи» писал, что 40-летнему уроженцу Республики Хакасия предъявили обвинения в убийстве знакомого. Обвиняемый ударил гостя несколько раз кухонным ножом в грудь.

Мария Удовик