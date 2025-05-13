Вторичка ждет своей очереди

Средняя стоимость 1 кв. метра на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге составила 143 тыс. руб. (в центре 179,4 тыс. руб.), увеличившись за первый квартал на 1%. По данным экспертов, сейчас растет разрыв между стоимостью новостроек и «вторички». В среднем по России он составляет 23%, в уральской столице — 16%. Эксперты говорят, что рынок «вторички» оживился в ожидании снижения ключевой ставки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, средняя стоимость 1 кв. метра в Екатеринбурге в апреле составила 143 тыс. руб. За квартал цена выросла на 1%, а за год на 8% (131,8 тыс. руб. в апреле 2024 года).

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), на начало мая средняя цена 1 кв. м в уральской столице составила 127,5 тыс. руб. В центре Екатеринбурга «квадрат» в среднем стоит 179,4 тыс. руб., нижний ценовой сегмент составляет 102,4 тыс. руб., верхний — 284,4 тыс. руб.

По данным экспертов, в регионах РФ увеличивается разрыв между стоимостью первичной и вторичной недвижимости: в среднем по стране он составляет 23%, в Екатеринбурге — 16% (166,7 тыс. руб. против 143,1 тыс. руб.).

«23% — рекордное значение. Цены в новостройках продолжают расти быстрее, чем в готовом жилье даже после завершения льготной ипотеки: скидок стало больше, но их размер обычно невелик, на рынок выходит меньше новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования»,— пояснила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская. По ее словам, на вторичном рынке таких стимулов для роста нет, в большинстве городов «цены предложения фактически стагнируют».

Средний срок экспозиции за последние четыре недели, по данным УПН, на вторичном рынке Екатеринбурга составил 141 день.

Объем предложения, по данным «Циан. Аналитики», показал разную динамику: в апреле на рынке было представлено 6,2 тыс. лотов, в январе — 5,5 тыс., а в апреле прошлого года — 7,1 тыс. Таким образом, за год объем предложения снизился на 13%, а за квартал вырос на 18%. Как рассказал «Ъ-Урал» аналитик федеральной компании «Этажи» в Екатеринбурге Максим Кадцын, за год сокращение объема произошло на 26,2%.

«Ядро спроса, как и ранее, составляют однокомнатные квартиры: например, в марте на них пришлось 53% продаж. Средняя площадь проданных объектов — 42,4 кв. м. В разбивке по районам, наибольшей популярностью в первом квартале пользовались районы Автовокзал, Центр, Уралмаш»,— отметил Максим Кадцын.

По данным УПН, район Автовокзал относится к первому ценовому поясу, где средняя цена составляет 142 тыс. руб. за 1 кв. метр, а Уралмаш ко второму, со средней стоимостью 119,4 тыс. руб.

«На вторичном рынке сохраняется спрос в рамках альтернативных сделок, где собственно денежная составляющая не так велика и на факт продажи влияет не только она»,— добавил господин Попов. В Уральской палате недвижимости подтвердили, что спрос упал из-за неработающей рыночной ипотеки и активность держится «на обменных вариантах» и отдельных сделках с полной оплатой.

При этом сократилось не только число покупателей, но и количество продавцов. «Желающих выходить на сложный рынок немного, и ограниченное предложение удерживает сектор от видимой ценовой коррекции»,— говорится в сообщении Telegram-канала Reburg EKB, который ведет глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. По его словам, с точки зрения возможностей продавцов и покупателей заметных изменений на рынке жилья в последний год не происходит — «ценовой фон относительно стабильный».

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров считает, что вторичный рынок РФ немного оживился перед летним сезоном и собственники постепенно начали повышать цены на жилье, что связано с ожиданиями снижения ключевой ставки (с конца октября 2024 года — 21%).

Мария Игнатова