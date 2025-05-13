Власти Екатеринбурга планируют отправить брошенные автомобили в городе на СВО

Мэрия Екатеринбурга разрабатывает нормативный акт, который предусматривает отправку брошенных автомобилей в городе в зону проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщила на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности заместитель директора департамента благоустройства администрации Юлия Русалева. Она пояснила, что у властей появится возможность эвакуировать машины, которые обладают «признаками брошенных», даже если они припаркованы в соответствии с требованием законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Через три месяца, как транспортное средство хранится на муниципальной площадке, обращаемся в суд и, если собственник не придет и не заявит, что он готов забрать его, то автомобиль признается муниципальной собственностью и передается в казну»,— сказала госпожа Русалева. Она добавила, что в случае отказа представителей Министерства обороны РФ принимать автомобиль, он будет отправлен на утилизацию.

По словам Юлии Русалевой, если собственник изъявит желание забрать автомобиль, перед возвратом ему выставят счет за весь период размещения автомобиля на муниципальной площадке. «Ему не будет возвращено транспортное средство, пока он не оплатит»,— подчеркнула замглавы департамента.

Члены думской комиссии по безопасности жизнедеятельности намерены рассмотреть доработанный проект нормативного акта администрации в июне.

Василий Алексеев