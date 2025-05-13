С начала 2025 года перевозки пассажиров по СКЖД выросли на 2%
С января по апрель перевозки пассажиров по Северо-Кавказской железной дороге выросли на 2%. Об этом сообщили в пресс-службе «РЖД».
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По данным пресс-службы, за первые четыре месяца 2025 года со станций СКЖД отправилось более 16,1 млн человек, из которых свыше 11 млн – на пригородных поездах (+3%).
Пассажирооборот составил 4,1 млрд пасс-км (произведение числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки). Это на 1% больше, чем в январе-апреле 2024 года.