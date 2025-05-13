Ливни ожидаются в Нижегородской области 13 и 14 мая
Сильные дожди ожидаются местами в Нижегородской области вечером 13 мая и ночью 14 мая, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ
В непогоду повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями, затруднениями в работе транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, возникновением оползней и склоновых смывов.
В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость, поскольку во время ливня ухудшается видимость, размываются обочины и повышается скользкость дороги.