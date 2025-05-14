Залог успеха кредитора

Газпромбанк сохранил свое присутствие в реестре кредиторов нефтесервисной компании «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ), которая около двух недель назад была признана банкротом. В конце прошлого года банк вошел в реестр на 3,3 млрд руб. Этот факт попыталось оспорить ФНС. В апелляционном суде ведомство заявило, что долг ВНЗМ возник в результате кредитных договоров и договоров залога, которые банк подписал с должником, зная, что тот находится на грани банкротства. Суд не согласился с доводами налоговой службы, отметив, что в спорный период она хотела помочь в финансовом оздоровлении предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Федеральной налоговой службе не удалось вывести Газпромбанк из реестра требований кредиторов ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж».

В августе 2023 года в отношении ВНЗМ была начата процедура наблюдения, а в конце апреля он был признан банкротом. Общая кредиторская задолженность оценивалась в 9,3 млрд руб. В декабре 2024 года суд включил Газпромбанк в реестр кредиторов предприятия на сумму 3,44 млрд руб.

В 2020 году, следует из материалов дела, ВНЗМ кредитовался в банке на 1,13 млрд, но полностью погасить задолженность не смог. Двумя годами ранее компания заключила с Газпромбанком банковскую гарантию на 7 млрд руб. В рамках договоров ВНЗМ передал банку в залог имущество на 93 млн руб., а также право требования поставки металлоконструкций для комплексной установки пиролиза с ООО «Иркутский завод полимеров» на общую сумму 1,2 млрд руб. и все средства на залоговом счете, открытом в Газпромбанке, размещенные на нем «в любой момент», указано в материалах суда.

Межрайонная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам №8 попросила Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменить определение арбитражного суда Башкирии. По ее мнению, суд первой инстанции не принял во внимание возражения о ничтожности договоров залога, на основании которых кредитовался ВНЗМ. В период, когда были подписаны документы, пояснил представитель налоговой службы, банк знал, что предприятие было в предбанкротном состоянии. «Банк не мог не знать о наличии у должника признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества. При постоянном снижении выручки величина кредиторской задолженности за период 2019–2022 гг. оставалась практически неизменной. Данное обстоятельство позволяло сделать вывод, что у предприятия отсутствуют источники погашения задолженности перед контрагентами и снижается его платежеспособность»,— отметил представитель ФНС в суде.

Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» — строительно-монтажная организация, в основном специализирующаяся на объектах нефтегазового комплекса. В числе заказчиков — «Башнефть», мэрия Уфы, «Газпром нефтехим Салават» и другие. Компания зарегистрирована в Уфе в 1993 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составила 90,8 млн руб., убыток — 411,9 млн руб. За три квартала 2024 года при выручке 41,2 млн руб. убыток составил 89,4 млн руб. Около 20% акций компании контролирует гендиректор предприятия Халит Бикмухаметов.

Оставляя в силе решение суда первой инстанции, апелляционный суд отметил, что, оформляя залог, «банк преследовал правомерную цель по обеспечению исполнения обязательств по возврату выданного кредита, злоупотребление со стороны банка не доказано». Кроме того, отметил суд, за месяц до спорного залога, ВНЗМ обсуждал с ФНС «возможность урегулирования задолженности должника перед бюджетом, а также банком как крупнейшим кредитором». На той встрече, указано в постановлении суда, налоговая служба «допускала возможность реструктуризации задолженности должника». «Таким образом, довод ФНС России о злоупотреблении со стороны банка при заключении договора залога опровергается фактическими обстоятельствами дела»,— отметил суд.

В марте, как сообщал «Ъ», глава республики Радий Хабиров сообщил в интервью «Интерфаксу», что в республике разработали пятилетний план оздоровления ВНЗМ. «Сейчас реализуем план мероприятий на 2024–2029 годы, который предусматривает погашение задолженности в бюджет, оплату текущих налоговых платежей и задолженности прочим кредиторам по установленному графику. Предприятие активно занимается формированием портфеля новых заказов и повышением доходов»,— пояснил тогда господин Хабиров.

Несмотря на заверения главы региона, кредиторы ВНЗМ добились признания компании банкротом. В частности, временный управляющий предприятия Дмитрий Холев заявил в суде «о невозможности восстановления платежеспособности должника».

«Судебные акты формально обоснованы, но определенный простор для кассационного маневра обеспечивается тем, что один из договоров залога заключен в период моратория, что может свидетельствовать о предпочтении одного из кредиторов. И, в завершение, кассационная инстанция может критически отнестись к отказу апелляции в приобщении отзывов. Учитывая, что подателем жалобы является налоговый орган, кассационное рассмотрение, вероятно, состоится. Однако, несмотря на определенные вопросы к судебным актам, шансы на их отмену весьма невысоки»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов