С начала года экспорт продукции АПК Ставрополья достиг 150 млн долларов

С начала 2025 года общий стоимостный объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края составил 150,5 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из этой суммы на экспорт переработанной продукции приходится 129,4 млн долларов.

«В этом году Ставропольский край открыл новое направление — мы начали поставлять мясо птицы в Либерию»,— сообщил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Николай Аксенов