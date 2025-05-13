С начала года экспорт продукции АПК Ставрополья достиг 150 млн долларов
С начала 2025 года общий стоимостный объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края составил 150,5 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития региона.
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Из этой суммы на экспорт переработанной продукции приходится 129,4 млн долларов.
«В этом году Ставропольский край открыл новое направление — мы начали поставлять мясо птицы в Либерию»,— сообщил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.