Глава исправительного центра в Сургуте уволен за использование труда осужденных

Начальник исправительного центра в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) уволен по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проверка установила, что начальник исправительного центра незаконно привлекал осужденных к принудительным работам по ремонту своей квартиры. «Таким образом, он существенно нарушил права осужденных и подорвал авторитет федеральной службы исполнения наказаний»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В адрес начальника УФСИН России по ХМАО-Югре было внесено представление с требованием об увольнении сотрудника. По результатам рассмотрения начальник исправительного центра был уволен.

Полина Щуцкая