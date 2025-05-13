Ставрополье за три месяца увеличило экспорт мяса птицы на 25%

Ставропольский край в первом квартале 2025 года увеличил экспорт мяса птицы на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставив за рубеж 33,7 тыс. т продукции на сумму 74 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В этом году Ставропольский край открыл новое направление — мы начали поставлять мясо птицы в Либерию»,— сообщил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Основным покупателем ставропольской продукции выступает Саудовская Аравия, на которую приходится 61% всего экспорта. На втором месте по объему закупок находится Китай. В текущем году регион также освоил новое направление сбыта.

Николай Аксенов