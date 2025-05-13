Земли исчезают в полдень

В Ставропольском крае бывший муниципальный служащий подозревается в незаконном переоформлении в пользу муниципалитета 55 га земель, принадлежащих местным жителям, и незаконной передаче их в аренду заинтересованному лицу. Ущерб владельцам земельных паев составляет 3,8 млн рублей, установила прокуратура Предгорного района края. Дело возбуждено по статье о превышении полномочий, не исключено, что к обвинению добавится и статья о хищении, если правоохранительные органы установят факт получения чиновником имущественной выгоды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В отношении бывшего заместителя главы администрации Тельмановского сельсовета Предгорного района Ставропольского края возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Экс-чиновник подозревается в незаконном оформлении в муниципальную собственность крупного надела сельхозземель, принадлежащего местным жителям, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая завершилась в начале мая. Как выяснили правоохранители, в 2017 году бывший заместитель главы местной администрации оформил в собственность муниципалитета принадлежащий группе жителей района на праве общей долевой собственности участок из земель сельхозназначения площадью 55 га.

«Далее в обход конкурсных процедур муниципальный служащий предоставил указанный участок в аренду предпринимателю, аффилированному главе сельсовета. В результате незаконных действий должностного лица пайщики лишились прав на землю общей стоимостью более 3,8 млн руб.»,— отмечается в релизе прокуратуры.

Как рассказали «Ъ-Кавказ» в прокуратуре края, проверяющие выявили нарушение, изучая схемы землепользования 80-х годов, на которых условные границы бывшего колхоза проходили иначе. По версии сотрудников прокуратуры, земли коллективного землепользования были отмежеваны некорректно, в результате чего от земельного массива был отрезан «кусок» в 55 га. По материалам проверки следственный отдел МВД «Предгорный» возбудил уголовное дело о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Генеральный директор ООО «Северо-Кавказское юридическое агентство» Сергей Клушин отмечает, что скорее всего прокуратура отреагировала на факт предоставления земельного участка вне процедуры торгов, а это — явное нарушение. А уже потом «всплыла» история с захватом при межевании земель пайщиков. Также юрист не исключил, что в ходе расследования может возникнуть еще и дело о хищении земель граждан.

В краевой прокуратуре поясняют, что пока факт хищения не установлен, право собственности пайщиков зарегистрировано в Росреестре, однако они фактически не могут использовать свои паи, что является следствием превышения полномочий.

По словам адвоката Юлии Ивановой, обычно следственные органы избегают уголовной квалификации земельных споров (например, о границах участков, правах собственности) из-за сложностей доказывания и пересечения с гражданским правом. Но в данном случае действия в обход конкурсных процедур являются явным нарушением.

«Превышение полномочий проще доказывается. Говорить о хищении можно будет, если будет установлена корыстная цель, получение имущественной выгоды чиновником или последующим аффилированным арендатором, сокрытие факта долевой собственности при оформлении земли в муниципальную собственность», — считает госпожа Иванова.

Она отмечает, что отсутствие межевания — проблема системная. Это довольно часто создает почву для злоупотреблений. Неопределенность с положением участков на местности нередко используется для их незаконного переоформления. «Теперь пайщикам предстоят суды по признанию сделок, совершенных с их землей, недействительными», — резюмирует юрист.

Михаил Волкодав