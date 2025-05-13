Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ярославского садового центра

Арбитражный суд Ярославской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Мадейра Групп». Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной деятельностью ООО «Мадейра групп» является «Торговля розничная цветами и другими растениями». Возглавляет компанию Ирина Вахрамеева, известная как председатель Совета ярославского городского общественного движения «Ярославль 2000». Общество подало в суд иск о банкротстве, который был принят к рассмотрению.

В тексте определения суда указывается, что просроченная кредиторская задолженность ООО «Майдера Групп» превышает 41,8 млн руб. Должник обратился в суд, так как считает, что «расчеты с одним или несколькими кредиторами приведут к невозможности исполнения денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами».

«Учитывая, что обстоятельства, предусмотренные статьей 9 Закона о банкротстве, подтверждаются представленными в материалы дела документами, заявление Общества является обоснованным, в связи с чем отношении ООО " Мадейра групп" подлежит введению процедура наблюдения»,— говорится в определении.

Временным управляющим ООО назначена Татьяна Колчанова. Рассмотрения дела о банкротстве состоится 6 августа.

Алла Чижова