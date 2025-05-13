В Батайске возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего чиновника

В Батайске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления социальной защиты населения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, в 2023 году без учета мнения обязательной комиссии фигурант принял решение о назначении государственной социальной помощи семи гражданам, которые не имели право на получение выплаты. Таким образом экс-чиновника подозревают в нанесении ущерба в более 2,4 млн рублей.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Отмечается, что фигурант ранее был осужден по аналогичным эпизодам.

Константин Соловьев