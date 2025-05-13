Турпоток в Сочи Парк в период майских праздников вырос на 2,6%

1 мая в Сочи Парке стартовал новый сезон «Бесконечные чудеса». За 11 дней праздничные мероприятия посетили 52 643 гостя – на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Сезон начался с громкой премьеры – яркого шоу Цирка Никулина «Сказочная карусель». На манеже, который крутится вокруг своей оси, выступили гимнасты, акробаты, клоуны, велосипедисты и иллюзионисты. Самым зрелищным по мнению зрителей стал номер «Шар Смелости»: в сетчатой металлической конструкции диаметром 7 метров артисты-мотоциклисты из Латинской Америки на огромной скорости выполнили «восьмерки» и мертвые петли. Специально для шоу в Сочи Парке был построен манеж в виде карусели и написано девять музыкальных композиций, а реквизит привезли на трех фурах. Первые показы «Сказочной карусели» прошли при полном аншлаге. Всего за период праздников посмотрели цирковое представление более 17 000 зрителей.

Помимо основных развлекательных мероприятий в парке проходила праздничная тематическая программа: с 1 по 4 мая – шумный первомайский парад со сказочными героями и гостями, а с 8 по 11 мая – творческий мастер-класс «Голубь мира» по созданию памятных поделок и музыкальная программа с песнями военных лет. В День Победы 9 мая на сцене в Заколдованном лесу выступил победитель 3-го сезона ТВ-шоу «Голос. Дети» Данил Плужников.

31 мая и 1 июня парк отметит день рождения. В эти дни на сцене Сочи Парка выступят Ваня Дмитриенко и группа Dabro. Также в рамках сезона «Бесконечные чудеса» состоится открытие семейных аттракционов «Кочки-грибочки», «Лесная почта» и обновленного 60-метрового Колеса времени. Подробности на sochipark.ru

АО «Сочи-Парк»