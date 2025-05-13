Житель Ярославля получил 20 лет за пропаганду терроризма и наркотики

Второй Западный окружной военный суд признал 45-летнего жителя Ярославля Дениса Карелина виновным в публичном оправдании терроризма и в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

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«Установлено, что Карелин Д.В., придерживаясь антироссийских взглядов, осуществлял со своей страницы в социальной сети призывы к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также оправдывал террористическую деятельность ВСУ»,— говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что Карелин также причастен к незаконному изготовлению и сбыту наркотиков. В общей сложности ярославец получил 20 лет исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему на протяжении 4 лет заниматься администрированием сайтов.