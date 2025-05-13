Трамваи не вписались в сроки

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» подал иск к министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области о взыскании задолженности в размере 57,4 млн руб. По данным ведомства, это сумма неустойки, которую министерство удержало при оплате госконтрактов на поставку трамваев для Челябинска. Неустойку заказчик начислил УКВЗ за нарушение сроков окончания работы. Завод с этим не согласился и направил иск в суд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнение спорного госконтракта стоимостью более 2 млрд руб. завершено в феврале 2025 года

Фото: Пресс-служба УКВЗ Исполнение спорного госконтракта стоимостью более 2 млрд руб. завершено в феврале 2025 года

Фото: Пресс-служба УКВЗ

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») о взыскании задолженности в размере 57,4 млн руб. с министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Иск оставлен без движения до 30 мая. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Требования УКВЗ связаны с одним из госконтрактов на поставку трамваев для Челябинска, заключенном сторонами 23 января 2024 года. В миндортрансе Челябинской области пояснили “Ъ-Южный Урал”, что поставщик допустил нарушение сроков окончания работы, в связи с чем заказчик направил требования об уплате неустоек.

«Контрактом предусмотрено, что заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек из суммы, подлежащей оплате поставщику. Министерство произвело удержание сумм начисленных неустоек из сумм, подлежащих оплате поставщику за выполненные работы на общую сумму 57,42 млн руб.»,— говорится в ответе миндортранса региона на запрос “Ъ-Южный Урал”.

По данным ведомства, предприятие не согласилось с начислением неустойки по контракту и направило досудебную претензию с требованием о ее списании. Миндортранс претензию отклонил. «Министерство действует в рамках контракта. УКВЗ, заключив контракт, выразило согласие на добровольную уплату начисленной заказчиком неустойки путем удержания из суммы, подлежащей оплате за поставку трамвайных вагонов»,— сообщили в ведомстве.

АО «УКВЗ» на момент подготовки материала не предоставило комментарий по поводу судебного спора с министерством: в пресс-службе сообщили, что ответ на запрос “Ъ-Южный Урал” находится на подписании у руководителя, но когда он будет готов, неизвестно.

Суд оставил заявление без движения из-за неуплаты государственной пошлины в размере 762,1 тыс. руб. Истец обратился с ходатайством об отсрочке уплаты части пошлины, но не предоставил доказательства наличия оснований для этого.

По данным портала госзакупок, исполнение спорного госконтракта стоимостью более 2 млрд руб. было завершено в конце февраля 2025 года. Изначально срок был определен до 31 декабря 2024 года. В течение года УКВЗ должен был поставить в Челябинск 26 низкозольных (в отличие от классических вагонов конструкция предполагает, что пол трамвая всегда находится на одном уровне с платформой на остановках) трамваев модели 71-628, но не уложился в сроки. Из-за того, что до конца прошлого года завод поставил не весь товар, остаток финансирования по контракту в сумме 538,7 млн руб. заказчик перенес на 2025 год. Фактически министерство заплатило УКВЗ 1,94 млрд руб. по госконтракту за вычетом неустойки.

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» является градообразующим предприятием моногорода Усть-Катав. Кроме производства трамваев УКВЗ выполняет гособоронзаказ. По данным «СПАРК-Интерфакс», завод на 100% принадлежит АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», которое входит в «Роскосмос». Финансовая отчетность АО «УКВЗ» не публикуется в открытых источниках с 2021 года.

В 2022–2024 годах министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в рамках масштабного обновления трамвайного парка заключило с УКВЗ шесть контрактов на поставку 171 вагона. Общая стоимость госконтрактов составила 12,26 млрд руб. Неустойки за нарушение сроков поставки миндортранс начислял еще по двум контрактам, заключенным в 2022 и 2024 году по цене 2,44 млрд и 2,17 млрд руб. Суммы неустоек составили 57,2 млн и 101,5 тыс. руб. соответственно.

Кроме Челябинска за последние три года Усть-Катавский вагоностроительный завод заключил 18 госконтрактов на изготовление и поставку более 80 трамваев для Магнитогорска, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Красноярска и Екатеринбурга. Помимо этого, в 2023–2025 годах предприятие отправило 47 вагонов в Ярославль по договору с концессионером, который занимается обновлением электротранспорта в городе.

Юлия Гарипова