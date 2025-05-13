Стройматериалы на Кубани подорожали на 18,6% с начала года

С начала 2025 года цены на строительные материалы для бизнеса в Краснодарском крае выросли в среднем на 18,6%. Такие данные приводят аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро», зафиксировавшие удорожание ключевых позиций на фоне высокой деловой активности в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Лидерами по темпам роста стали сухие строительные смеси (+22,6%), отделочные материалы (+19,9%), электрощитовое оборудование (+19,4%) и кабельная продукция (+18,8%). Существенное удорожание также зафиксировано на пиломатериалы (+18,3%), воздуховоды (+17,5%), утеплители (+16,2%) и климатические системы (+15,3%). В диапазоне 10–15% выросли цены на металлоконструкции, цемент, сантехнику, бетон, лакокрасочную продукцию, кирпич и обои.

По наблюдениям экспертов, рост цен обусловлен не только инфляционными факторами и колебаниями на сырьевых рынках, но и стратегией закупок, которую выбирают застройщики. Как пояснила коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева, строительные компании все чаще стремятся заключать долгосрочные контракты, формировать запасы в зимний период и предпочитают работать с локальными поставщиками, требуя фиксации цен на 6–9 месяцев и отсрочек по платежам. Помимо Кубани, активные закупки строительных материалов фиксируются в Москве и области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Свердловской области.

Вячеслав Рыжков