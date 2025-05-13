В Первоуральске экс-полицейского начали судить за избиение задержанного

Первоуральский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего командира отделения взвода ОМВД «Первоуральский» Виталия Звонова, обвиняемого по п.п. «а», «б» ч.3 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). Как сообщили в пресс-службе суда, он нанес несколько ударов задержанному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Первоуральский городской суд Фото: Первоуральский городской суд

По версии следствия, инцидент произошел ночью 8 июля 2024 года в отделе полиции. Виталий Звонов потребовал у одного из административно задержанных прекратить выражаться нецензурной бранью в отношении полицейских и перестать высказывать несогласие с задержанием. Однако на требование он не реагировал.

«Звонов подошел к задержанному, руки которого были скованы наручниками за спиной, и нанес удары кулаками по голове, шее и телу. Мужчина упал на скамейку. Звонов схватил руками потерпевшего за одежду и с силой сбросил со скамейки на пол», — говорится в сообщении суда. Потерпевший получил легкий вред здоровью.

Мария Шараева