Ввод жилья сократился на 42% в Томской области в первом квартале

В первом квартале 2025 года в Томской области было введено 62,3 тыс. кв. м жилой площади, что на 42,2% меньше аналогичного периода прошлого года, когда было введено 107,7 тыс. кв. м. Из этого объема на долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС) пришлось 40,8 тыс. кв. м, что на 31% меньше годом ранее, сообщил союз строителей региона в своем Telegram-канале.

По данным Томскстата, ввод многоквартирного жилья в регионе по итогам первого квартала сократился на 56% в сравнении с тем же периодом 2024-го, до 21,4 тыс. кв. м.

«Объем работ, выполненных работ по виду деятельности «строительство», составил 16 млрд руб. или 90% (в сопоставимых ценах) к уровню первого квартала предыдущего года»,— отметили в союзе.

По итогам 2024 года в Томской области введено 547,6 тыс. кв. м жилья, что на 2% больше 2023-го (535,3 тыс. кв. м).

Лолита Белова