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В Новороссийске цена за литр бензина АИ-92 за неделю осталась прежней

Стоимость одного литра бензина марки АИ-92 в Новороссийске осталась на прежнем уровне — 58,48 руб. Информация об этом появилась в еженедельном мониторинге Краснодарстата.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным статистики, стоимость литра этой марки топлива в Новороссийске по-прежнему остается выше, чем в Сочи и Краснодаре. Самый дешевый бензин АИ-92 в Краснодаре — стоимость одного литра топлива составляет 56,82 руб. Средняя цена на заправках в Сочи за неделю также осталась прежней — 58,21 руб.

Стоимость бензина марки АИ-95 в Сочи незначительно снизилась и составила 64,55 руб. за литр. В Новороссийске цена осталась прежней — 64,35 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 в Краснодаре остается самой низкой на Кубани, несмотря на незначительное подорожание — 62,72 руб. за литр.

Алена Воробьева

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