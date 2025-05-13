В Новороссийске цена за литр бензина АИ-92 за неделю осталась прежней

Стоимость одного литра бензина марки АИ-92 в Новороссийске осталась на прежнем уровне — 58,48 руб. Информация об этом появилась в еженедельном мониторинге Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным статистики, стоимость литра этой марки топлива в Новороссийске по-прежнему остается выше, чем в Сочи и Краснодаре. Самый дешевый бензин АИ-92 в Краснодаре — стоимость одного литра топлива составляет 56,82 руб. Средняя цена на заправках в Сочи за неделю также осталась прежней — 58,21 руб.

Стоимость бензина марки АИ-95 в Сочи незначительно снизилась и составила 64,55 руб. за литр. В Новороссийске цена осталась прежней — 64,35 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 в Краснодаре остается самой низкой на Кубани, несмотря на незначительное подорожание — 62,72 руб. за литр.

Алена Воробьева