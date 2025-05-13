В Крыму заведут дело на чиновников за попытку отнять землю у граждан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против чиновников, пытавшихся изъять землю у жителей Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители Южного берега Крыма обратились в соцсети с жалобами на попытки местных властей отменить решения о передаче им земельных участков. По их словам, в 2016 году в Партените был создан кооператив, который был полностью оформлен за несколько лет. Однако в 2022 году администрация Алушты отменила это решение, сославшись на ошибку их сотрудника. Граждане утверждают, что в то же время неизвестные лица создали новое товарищество с тем же названием, которое было зарегистрировано менее чем за полтора месяца.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил республиканскому управлению ведомства возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Ранее в ведомстве уже проводилась процессуальная проверка. Пресс-служба СКР сообщила, что господин Бастрыкин также потребовал представить доклад о первоначальных результатах расследования. Ход дела будет контролировать центральный аппарат ведомства.

Богдан Кобец