В Магнитогорске контрактника отправили в колонию за трехнедельную самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным сержанта, служившего по контракту, в самовольном оставлении части на три недели (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что военнослужащий не прибыл из отпуска в часть в Ростовской области в установленный срок 4 февраля. До явки с повинной в военный следственный отдел СК России по Чебаркульскому гарнизону 26 февраля он проживал с семьей в Челябинске. Приговор по уголовному делу в отношении сержанта не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска