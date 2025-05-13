Самолет вернулся в иркутский аэропорт из-за неполадок в двигателе

Из-за отказа одного из генераторов двигателя самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Иркутск—Тында, вернулся в аэропорт вылета, сообщили «Ъ-Сибирь» в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Отказ генератора двигателя произошел после взлета воздушного судна. В связи с этим в 8:45 по местному времени экипаж самолета принял решение вернуться на аэродром.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку о наличии нарушений правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Александра Стрелкова