Цифра на пробу: бесплатным тарифом «Тест-драйв» от «Ростелекома» воспользовались более 1,3 тысячи семей на Кубани

В Краснодарском крае более 1,3 тыс. семей получили доступ к оптике и цифровым сервисам «Ростелекома» по тарифу «Тест-драйв».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Предложение позволяет провести бесплатное тестирование нескольких наиболее востребованных сервисов провайдера: оптический интернет, умное видеонаблюдение, онлайн-кинотеатр Wink и мобильную связь. Акция стартовала в конце февраля и продлится до конца мая 2025 года.

«Ростелеком» дает возможность всем желающим в течение 30 дней бесплатно воспользоваться любым пакетным тарифом из линейки «Тест-драйв». Во время тестового периода абоненты могут оценить современный интернет, подключенный по технологии GPON, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и домашнее видеонаблюдение с облачным хранилищем. Кроме того, в пакетные тарифы включена мобильная связь с устойчивым покрытием сети и возможностью подключения до пяти сим-карт с одним лицевым счетом.

Ирина Господенко, директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Предложение "Тест-драйв" не ограничивает абонентов в скорости и доступно всем желающим. Я думаю, особенно оно пригодится тем, кто живет в местах, где оптика «Ростелекома» появилась недавно. Людям интересно проверить скорость нашего интернета, качество мобильной связи, узнать, как работают наши цифровые сервисы. Мы понимаем это. Сейчас есть прекрасный способ попробовать сразу несколько наших услуг без оплаты. Подключившись, абоненты получают все условия для того, чтобы комфортно работать и учиться в интернете, скачивать тяжелые файлы, смотреть онлайн-кинотеатр Wink и пользоваться умным видеонаблюдением».

Наибольший интерес к предложению «Ростелекома» в Краснодарском крае проявили жители Краснодара, Новороссийска и Анапы. Пока именно эти города лидируют по количеству абонентов, которые воспользовались акцией «Тест-драйв».

Федор Епишин, Анапский район, село Су-Псех: «Наша семья не так давно подключилась к "Ростелекому" по пакетному тарифу. Теперь я удивляюсь, что мы не сделали этого раньше. Интернет летает, мобильная связь стабильная, сервисы радуют. Для кошелька не накладно. Один тариф закрывает потребности в разных видах связи для четырех человек в нашей семье. По акции "Тест-драйв" я решил бесплатно проверить в действии сервис "Видеонаблюдение". Теперь могу всегда посмотреть "в прямом эфире" или в записи, что происходит у ворот моего дома. Это очень удобно и позволяет чувствовать себя в безопасности».

Пакетные предложения «Ростелекома» — самое быстрорастущее направление услуг для частных клиентов. Такие решения позволяют экономить, а также обеспечивают удобство оплаты по единому счету в личном кабинете.

Тариф «Тест-драв» доступен пользователям оптического интернета от «Ростелекома». Уточнить подробности и оставить заявку на подключение домашнего интернета от национального провайдера можно на официальном сайте компании и по единому бесплатному номеру 8 800 100 0 800.

https://www.company.rt.ru/