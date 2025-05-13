В Ярославле началась продажа одноразовых проездных билетов

В Ярославле начали продавать первую партию одноразовых проездных билетов для всех видов общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Билеты можно купить в кассах автовокзала, на остановке «Ярославль-Главный» и в павильонах «Универсальная касса» во всех районах города. В будущем планируется расширить сеть продаж, добавив магазины и почтовые отделения.

Пассажирам предлагаются три номинала: билет на одну поездку стоит 38 рублей, на две – 76 рублей, на пять – 190 рублей. Для оплаты нужно приложить билет к валидатору. Также доступны другие способы оплаты, включая транспортную «Якарту», проездные билеты, банковские карты и мобильные приложения. Разовые билеты были введены после отмены наличной оплаты в транспорте, что вызвало жалобы некоторых ярославцев.

Антон Голицын